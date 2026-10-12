Lajmet e fundit
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, ka pritur sot në takim senatorët amerikanë Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin.
Presidenca ka njoftuar se në këtë takim, Shiroka-Pula ka theksuar se Kosova e çmon lart mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ajo gjithashtu ka potencuar nevojën e rikthimit të menjëhershëm të dialogut strategjik siç thuhet në njoftim, si instrument thelbësor për thellimin e partneritetit strategjik dhe për avancimin e prioriteteve të përbashkëta.
Shiroka-Pula ka nënvizuar se synim parësor i Kosovës mbetet anëtarësimi në NATO.
“Mbështetja e Shteteve të Bashkuara është kyçe në këtë rrugëtim. Anëtarësimi i Kosovës në NATO do të thotë më shumë siguri dhe stabilitet jo vetëm për vendin tonë, por për të gjithë rajonin”, ka deklaruar ajo.
Ajo e ka falënderuar senatoren Shaheen për angazhimin dhe kontributin e vazhdueshëm ndaj Kosovës.
“Në veçanti, është vlerësuar qëndrimi i saj në mbështetje të vazhdimit të pranisë ushtarake amerikane në kuadër të KFOR-it. Letra e dërguar Sekretarit të Shtetit, Marco Rubio, është cilësuar si iniciativë shumë domethënëse, duke theksuar se kjo prani ka rëndësi të jashtëzakonshme strategjike për sigurinë e Kosovës dhe parandalimin e tensioneve në rajon”, thuhet në njoftimin e Presidencës.
Presidentja ka rikujtuar edhe reagimin e vendosur të senatores Shaheen pas agresionit të 24 shtatorit 2023 të Serbisë në Banjskë, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku, si dhe thirrjen e saj për përgjegjësi ndaj autorëve.
“Në shenjë falënderimi, Presidentja Shiroka Pula i ka ndarë senatores Jeanne Shaheen Medaljen Presidenciale të Meritave, për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Republikës së Kosovës dhe kontributin në forcimin e sigurisë, ruajtjen e paqes dhe promovimin e stabilitetit në rajon. Ndryshe, kjo është dekorata e parë e akorduar nga Presidentja Shiroka Pula që nga marrja e mandatit”, thuhet në njoftim./Klankosova.tv