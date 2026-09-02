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Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku është takuar pasditen e sotme me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, në hapësirat e Kuvendit.
Pas takimit, Abdixhiku ka deklaruar se e ka njoftuar Kurtin për zhvillimet e fundit në partinë e tij, pasiqë gjashtë deputetë të LDK-së nuk i kanë dhënë mbështetje kandidaturës së Bekim Sejdiut për president të vendit.
“Njoftim i rregullt pas zhvillimeve në të dy partitë. Si e do rendi, kur kemi procese diskutuese duhet të njoftojmë zyrtarisht njëri-tjetrin për zhvillimet partiake. Dhe, këtë e bëra. Atë që ka ndodhur dje, e njoftova Kurtin dhe ai më njoftoi për zhvillimet në kryesinë e VV-së dhe të Grupit Parlamentar”, ka thënë Abdixhiku.
Ai nuk ka komentuar shumë vendimin e gjashtë deputetëve të LDK-së për të mos e mbështetur kandidaturën e Sjediut.
“Tash duhet t’i pyesni ata që kanë vendosur ta dërgojnë Kosovën në një situatë të paqartë”, ka thënë Abdixhiku.
I pyetur nëse do të vazhdojnë takimet mes tij dhe Kurtit, Abdixhiku është përgjigjur se përpjekjet do të ketë, por sipas tij, numrat për momentin nuk janë për të zgjedhur presidentin e vendit.
Kurse, sa i përket takimeve me partitë e tjera politike, Abdixhiku ka thënë se gjë e tillë do të ishte e mirëseardhur, por që sipas tij, ato janë distancuar nga një proces i tillë. /Klankosova.tv