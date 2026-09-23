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Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, ka reaguar lidhur me takimet ndaras që shefja e BE-së, Kaja Kallas ka zhvilluar me kreun e ekzekutivit kosovar, Albin Kurti dhe presidentin serb, Aleksandar Vuçiq.
Behrami ka thënë se tash pas aktgjykimit dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, presioni për Kosovën do të jetë më i madh.
“Kaja Kallas, shefja e Dialogut Kosovë–Serbi është njëkohësisht shefja e Gjykatës Speciale. Dje, në Neë York, takoi Kurtin dhe Vuçiqin dhe tha se është urgjente zbatimi i Marrëveshjes së Ohrit. Dënimin e krerëve të UÇK-së, BE-ja e sheh natyrisht si favor për Vuçiqin dhe, fatkeqësisht, edhe për Kurtin. Tani presioni do të jetë shumë i madh mbi ta.”, ka shkruar Behrami.
Ai ka thënë se kjo është një prej shumë arsyeve pse sipas tij duhet të ndryshohet Ligji për Dhomat e Specializuara.
“Ta rikthejmë ligjshmërinë dhe Gjykatën në Kosovë. Mos ta lëmë më në duart e Kallasit, e cila mund ta shantazhojë Kosovën në dialog!”, ka thënë ai. /Klankosova.tv