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Kryeministri, Albin Kurti, dhe kreu i PDK-së, Bedri Hamza, pritet të takohen sërish sot, pas orës 12:00, mëson Klan Kosova.
Takimi vjen në kuadër të diskutimeve për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe zgjedhjen e presidentit/es të Kosovës.
Sakqa, në Kuvendin e Kosovës ka kaluar në lexim të parë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.
PDK po insiston që Projektligji të votohet edhe në lexim të dytë, ndërsa kryeministri Albin Kurti, ka kërkuar që fillimisht të votohet për zgjedhjen e presidentit./Klankosova.tv