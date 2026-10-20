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Rusia ka intensifikuar sulmet, derisa Ukraina po përgjigjet në të njëjtën gjuhë.
Në anën tjetër, presidenti amerikan, Donald Trump është zotuar se në fund të muajit do të ketë një takim trepalësh mes Putinit, Zelenskyt dhe vetë atij, transmeton Klankosova.tv.
Gazetari Misha Pumo dhe Emanuela Durmishi ishin dy panelistët që diskutuan këtë çështje në emisionin “Kosova Today”.
Sipas Pumos, Trumpi bëri një sulm mediatik ndaj Zelenskyt, kurse Durmishi e quajti të pritshëm këtë zhvillim politik në botë.