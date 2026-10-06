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Shefi i Grupit Parlamentar i PDK-së, Arian Tahiri ua ka përcjellur Grupeve të tjera Parlamentare ftesën për mbështetje dhe pjesëmarrje në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit.
Ai ka bërë të ditur se seanca ka një pikë të vetme të rendit të ditës, miratimin në lexim të dytë të Projektligjit për Specialen, transmeton Klankosova.tv.
“Sot, si Kryetar i Grupit Parlamentar të PDK-së, u kam përcjellë të gjitha grupeve parlamentare dhe, përkatësisht, secilit deputet ftesën për mbështetje dhe pjesëmarrje për seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit. Pika e vetme: shqyrtimi dhe miratimi në lexim të dytë i Projektligjit për Dhomat e Specializuara. UÇK-ja duhet të na bashkojë!”