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Shefi i Grupit Parlamentar të Aleancës, Besnik Tahiri, pas mbledhjes së Kryesisë së Kuvendit, ka bërë të ditur se kërkesa e parties së tij për debat parlamentar lidhur me sektorin e energjisë është miratuar dhe se kjo temë do të trajtohet në seancën e së enjtes.
Tahiri ka thënë se debati do të përqendrohet në mungesën e energjisë elektrike, çmimin e rrymës, transaksionet dhe mënyrën e blerjes së energjisë, duke e cilësuar këtë çështje si njërën prej temave më të rëndësishme për vendin dhe ekonominë e Kosovës.
Ai ka ngritur shqetësime për shumën e shpenzuar për blerjen e energjisë elektrike gjatë viteve të qeverisjes aktuale, duke thënë se mbi 1 miliard euro për këtë qëllim duhet të jenë objekt i hetimeve dhe diskutimit parlamentar.
Sipas Tahirit, përveç hetimit nga Prokuroria, nevojitet edhe një shqyrtim parlamentar për mënyrën se si janë zhvilluar proceset e blerjes së energjisë dhe për pasojat që ato kanë në furnizimin e vendit.
“E besojmë që ajo që ka ndodhur këto vite të kësaj qeverie, pra blerja e rrymës mbi 1 miliard euro, është një çështje që do të duhej të kishte jo vetëm hetim brenda Prokurorisë, por edhe hetim dhe diskutim parlamentar, për shkak se është e pabesueshme që për gjashtë vjet mos me mujt me u renovu B1”, është shprehur ai.
Sipas tij, kjo situatë do ta rrisë varësinë e Kosovës nga blerja e energjisë elektrike përmes tregtarëve të ndryshëm.
Ai ka theksuar se çështja e energjisë nuk lidhet vetëm me furnizimin, por edhe me ndikimin që ka në ekonominë e vendit dhe në çmimet që paguajnë qytetarët.
Përveç energjisë, në seancën e së enjtes pritet të trajtohet edhe gjendja në sektorin e shëndetësisë.
“Një temë tjetër po ashtu që do të trajtohet, ka të bëjë po ashtu edhe me aspektet e shëndetësisë. Në seancën e të enjtes mendojmë se ballafaqimi me QKUK-në, ballafaqimi me kërkesën e një shërbimi shëndetësor është ballafaqim me stresin më të madh që mund ta ketë një familje. Dhe këtë do ta trajtojmë prej perspektivës së shërbimit publik që ofron Ministria e Shëndetësisë”, ka thënë Tahiri.
Në këtë kontekst, ai ka kritikuar edhe planifikimin buxhetor për shëndetësinë, duke e cilësuar si të dobët buxhetin e projektuar për vitin 2027.
Sipas tij, kushtet në sektorin shëndetësor dhe mjetet e parapara për këtë fushë do të jenë pjesë e diskutimit parlamentar.