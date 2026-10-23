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Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka kritikuar rikthimin e ligjit për Dhomat e Specializuara në Kuvend, duke e cilësuar këtë veprim si të dëmshëm për kauzën e luftës për liri.
Tahiri ka thënë se Aleanca e konsideron të papranueshëm këtë veprim, ndërsa ka shprehur habinë për qëndrimin e Qeverisë, e cila, sipas tij, nuk kishte dhënë komente për dy javë, ndonëse ligji kishte qenë në Qeveri.
“Rikthimin e ligjit në Kuvend, si Aleancë, e kemi parë si një veprim jashtëzakonisht të dëmshëm dhe jo serioz, i cili në esencë për ne e ka dëmtuar kauzën. Për më shumë, jemi të habitur se si Qeveria po lëshon lot krokodili, gjoja se u gjet një gabim, derisa dy javë e ka pasur në Qeveri dhe s’ka dhënë asnjë koment”, ka deklaruar Tahiri, raporton Ekonomiaonline.
Ai ka theksuar se Aleanca nuk do ta lejojë, siç është shprehur, dëmtimin e kauzës së luftës për liri, duke nënvizuar se në Hagë mbrohet e vërteta dhe jo partitë politike.
“Për Aleancën është akt i papranueshëm dhe do të shohim si do të rrjedhë. Për ne, në Hagë mbrohet tregimi për liri, nuk mbrohen partitë, mbrohet e vërteta jonë. Nuk do ta lejojmë dëmtimin e kauzës së luftës për liri”, ka thënë ai.
Deputeti ka shtuar se Aleanca ende nuk e di se çfarë do të ndryshohet në ligj, pasi, sipas tij, ende nuk e kanë parë letrën kthyese të presidentes. “Ne ende nuk dimë se çka do të ndryshohet, ende nuk e kemi parë letrën kthyese të presidentes”, ka përfunduar Tahiri.