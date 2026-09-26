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Kryeministri i Kosovës, njëherësh kryetari i LVV-së, Albin Kurti, nuk ka treguar vullnet për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit, thotë nënkryetari i Aleancës, Besnik Tahiri.
Tahiri, për KosovaPress, tha se Aleanca nuk ka nevojë për takim me Kurtin, pasi, sipas tij, ende nuk ka marrë përgjigje për gjashtë kërkesat që ia ka adresuar, ku përfshihet edhe gazi amerikan.
Ai e cilësoi procesin e deritanishëm për zgjedhjen e presidentit si një proces për konsum publik.
Vendi ka kohë deri më 6 tetor për ta zgjedhur presidentin.
A pranon Aleanca të takohet me Kurtin për çështjen e presidentit, pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së?
“Çfarë diskutimi përmbajtësor ka pasur në gjashtë kërkesat tona? Të ka thirrë në takim? Njësoj sikur të tjerët, ne e kemi thënë: s’kemi nevojë, s’jemi kah duam takim, s’duam qeveri. Çka po më lyp ti, a po më kallëzon mua për këto gjashtë pika çka mendon? Po çka ndodhi? A e pe çka ndodhi? Është propozuar një kandidat që nuk gjeti mbështetje. Nuk diskutoj, e kam qëndrimin për atë temë, nuk dua me hy. Ditën e parë e kam thënë, i gjithë procesi i diskutimit për president, në këtë format, është për konsum publik, me qëllim për mos me u zgjedh… Seriozitet i bie që unë ta kam dërgu ty një letër. T’i kam adresuar gjashtë pika, për këto pika ti s’më ke kthyer letër. Unë të kam thënë, kjo është qëndrimi im, ti mund të më kishe thënë: hajde të ulemi, të flasim për ndërtimin e institucioneve. O burrë, s’po duam me hy në institucione. Unë po të them, për me i marrë shtatë votat e Aleancës, nuk ke nevojë me i dhënë Aleancës një, dy, tre, katër… Kur ka vullnet, gjithmonë mënyra mundet me u gjet. Po kur ka vullnet se qysh me e mashtru njëri-tjetrin, aty veç e sheh që s’ka vullnet. Aty ka lojë, jo vullnet”, thotë Tahiri.
I pyetur sa mund të ketë një kandidat të propozuar nga PDK, LDK dhe Aleanca, veçmas pas dënimit të ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale, Tahiri tha se kjo mbetet në dorën e opozitës për të përcaktuar se çfarë profili dhe lideri i duhet Kosovës në këto rrethana.
Sipas tij, Ramush Haradinaj është profili dhe lideri për president që i duhet Kosovës dhe rajonit.
“Kjo është në dorën e opozitës. Çfarë profili dhe lideri i duhet Kosovës në rrethanat që është, e dinë secili qytetar. Çkado që të them tash, krejt ata mund të thonë se po ka qejf, se e ka të vetin. Po s’po kam qejf, përbesë, as nuk është në zor zoti Haradinaj për këtë pozicion. Në rrethanat që është sot Kosova dhe Ballkani Perëndimor, unë jam i bindur se Ramush Haradinaj i kishte bërë nder dhe ish kanë një president që i kish shërbyer vendit. Ai i ka ndonjëherë qëndrimet e tij, por veç një po të them: kurrë dëm nuk i ka bërë Kosovës pas luftës. Në luftë nuk dua të hy andej, por e din populli. Shtatë vjet i ka mbajtur burg, sa ka qenë në qeveri e ka pasur të vështirë, pasi ka pasur numra pak, po ia la Kosovës ushtrinë dhe shumë çështje të tjera. Në këto rrethana i kish përafru palët”, shton Tahiri.
Nëse s’ka dakordim për presidentin deri më 6 tetor, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja, më së largu më 15 nëntor.
E Tahiri deklaron se Aleanca është gati për zgjedhje të reja.
“Aleanca si subjekt politik ka treguar që në katrahurën më të madhe, jo që i merr gjashtë, por shtatë deputetë. Aleanca, në zgjedhjet e ardhshme, nuk po them që dyfishohet apo trefishohet, por do të dalë e konsoliduar. E vetmja parti politike që ka qëndrime shumë të sakta për gjithçka”, shton Tahiri.
Më 28 dhjetor, deputetët do të mblidhen në seancën e parë plenare të legjislaturës së njëmbëdhjetë.
Mes tjerash, pritet të miratohet edhe një deklaratë në kundërshtim të dënimit të katërshes së UÇK-së.
Tahiri tregon efektet që mund t’i ketë ky veprim i Kuvendit.
“Nuk ka efekt juridik, ka efekt politik, pra e detyron qeverinë me vepru, për shkak se deklarata do të duhej të jetë tekst i pajtuar me të gjitha grupet parlamentare. Dhe ne do të presim çka do të jetë përmbajtja. Esenca është kjo, kur nuk ka qëndrim institucional, shtetëror, atëherë i lë hapësirë për spekulim dhe konspiracion tek palë të cilat janë kundër asaj çka ne po themi. Këta kanë fol në Facebook, këta kanë bërë video, po s’ka qëndrim të shkruar, nuk ka qëndrim të votuar… Ajo që duhet ta di secili zyrtar shtetëror në raport me 16 shtatorin është kjo. Këta katër burra nuk kanë nevojë për me i vajtu dikush. Ata burra kanë nevojë për veprim shtetëror të Kuvendit, të Qeverisë në raport me procesin të cilin e kanë përpara, respektivisht apelin”, potencon ai.
Ai kërkon nga qeveria që më së largu javën e ardhshme të kthejë në Kuvend ndryshimet ligjore për Gjykatën Speciale.
“As nuk është kauzë, e as nuk e fiton askush asnjë votë në këtë temë, se mua fëmija e djepit nuk po mundet me më mashtru, e lëre më votuesin. Dhe në qoftë se ka qenë ai qëllimi, që unë e di që nuk ka qenë qëllimi, po qëllimi është me i bë disa provizione që e ndihmojnë procesin, kështu së paku neve na u shpjegua dhe unë së paku këtë e besoj edhe dua ta besoj… 09:22 Këtë temë rreth rolit të Qeverisë në këtë ligj e theksova edhe në Kryesi. Pse e theksova? S’ka asnjë logjikë që me prit 30 ditë, për shkak se ne po e dimë pse po e bëjmë këtë ligj. Në qoftë se ka ndonjë ankesë, konsultim, këtu janë palë që e kanë shkru. Mundemi me i diskutu rreth kësaj teme. Qeveria do të ishte dasht jo më larg se deri të hënën me ia kthy këtë ligj Kuvendit, që me përfundu këtë ligj sa më shpejt”, përfundon Tahiri.