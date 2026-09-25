Lajmet e fundit
Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri ka deklaruar se, sipas tij, në Kosovë nuk ka seriozitet e as vullnet politik për të zgjedhur presidentin e vendit.
Sipas tij, Kosova duhet të ketë një zgjidhje që të mos bëhet, sipas tij, gaz, që të shkojë çdo tre muaj në zgjedhje, transmeton Klankosova.tv.
“Nuk ka seriozitet, ju them me përgjegjësi të plotë. Sot në Kosovë nuk ka as seriozitet, as nivel përgjegjësisë, e as vullnet politik me bo një president. Se po të kishte, as kryeministri, e as liderët e partisë nuk kishin flejt tu u mundu me ia dhënë Kosovës një zgjidhje. Mos mu bo gaz, mos mu bo hor me shkue çdo 3 muaj në zgjedhje”, tha ai.
Pos tjerash, Tahiri tha se Aleanca nuk bëhet pjesë e papërgjegjësive.
“Po fakti që një kryetar i partisë që është edhe kryeministër, rrinë një javë ditë në New York, fakti që Kuvendi i Kosovës nuk mblidhet për 9 ditë. Fakti që sot është dashur kaq gjatë me fol e me diskutu për me ardhë deri te një qëndrim për të hënën, tregon papërgjegjësi totale. Aleanca nuk bëhet pjesë e papërgjegjësive, as i debatit jo serioz”, ka thënë Tahiri.