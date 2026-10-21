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Deputeti Arian Tahiri ka shprehur publikisht respektin dhe mirënjohjen e tij për Bedri Hamzën pasi dha dorëheqje nga kryetari i PDK-së, duke vlerësuar kontributin e tij politik e institucional, si dhe mbështetjen që i ka ofruar ndër vite.
Përmes një postimi në Facebook, Tahiri ka theksuar se Hamza ka dhënë kontribut të rëndësishëm në ndërtimin dhe zhvillimin e PDK-së, duke dëshmuar profesionalizëm, maturi dhe aftësi udhëheqëse në përgjegjësitë e tij institucionale.
"Që nga vitet e hershme të angazhimit të tij, kryetari Bedri Hamza ka dhënë kontribut të çmuar në ndërtimin, zhvillimin dhe forcimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Me profesionalizëm, maturi dhe përkushtim, ai ka dëshmuar përgjatë viteve aftësi në menaxhim dhe udhëheqje institucionale, duke mbajtur përgjegjësi të rëndësishme në shërbim të vendit", ka shkruar deputeti i PDK-së.
Tahiri ka vlerësuar veçanërisht besimin, mbështetjen dhe qasjen njerëzore të Hamzës ndaj bashkëpunëtorëve, duke theksuar se këto janë vlera që i çmon thellësisht.
"Tek ai kam vlerësuar gjithmonë jo vetëm përvojën dhe profesionalizmin, por edhe qetësinë, maturinë dhe mënyrën njerëzore me të cilën i ka trajtuar bashkëpunëtorët dhe përgjegjësitë. Pozitat janë të përkohshme, ndërsa kontributi, respekti dhe gjurmët që lëmë te njerëzit mbeten".
Deputeti e ka falënderuar Hamzën për mbështetjen dhe besimin e treguar ndër vite, duke theksuar se mirënjohja dhe respekti i tij do të mbeten gjithmonë./Klankosova.tv