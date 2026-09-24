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Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka kërkuar që Kuvendi i Kosovës të trajtojë vendimin e Gjykatës Speciale në Hagë.
I ftuar në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, ai tha se nesër do të kërkojë që kjo çështje të diskutohet në Kryesinë e Kuvendit.
“Do të kërkoj që ta diskutojmë këtë temë në Kryesinë e Kuvendit. Në këtë temë Aleanca nuk synon të marrë lidership”, tha Tahiri.
Ai vlerësoi se mungesa e një reagimi institucional është shqetësuese dhe se parlamenti duhet të ketë një qëndrim të qartë lidhur me vendimin e Hagës.
“Nesër Kuvendi duhet të caktojë seancën e radhës. Në atë seancë, normalisht, pika e parë duhet të jetë kjo që ka ndodhur në Hagë dhe të kemi një qëndrim”, u shpreh ai.
Tahiri tha se Aleanca konsideron se Kuvendi do të duhej të themelonte edhe një komision ad-hoc, i cili do ta trajtonte këtë çështje, njofton Klankosova.tv.
“Ne mendojmë si Aleancë që Kuvendi do të duhej të themelonte një komision ad-hoc që e trajton vetëm këtë temë”, deklaroi Tahiri.