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Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka kërkuar që deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje të paraqiten sa më shpejt në sallën e Kuvendit, në mënyrë që të mbahet seanca për leximin e dytë të Projektligjit për Dhomat e Specializuara.
Tahiri, në një konferencë për media, tha se Projektligji duhet të sillet menjëherë në Kuvend, duke theksuar se, sipas tij, nuk ka arsye që kjo të mos ndodhë.
“Ligji duhet të vijë menjëherë. Aleanca kërkon menjëherë me e sjellë. Nuk ka asnjë arsyetim pse të mos vijë ligji”, tha Tahiri.
Ai u shpreh se Aleanca po e përcjell me shqetësim situatën në Kuvend dhe zhvillimet jashtë objektit të tij.
“Ne po e përcjellim me shqetësim situatën e cila është në Kuvend të Kosovës dhe jashtë Kuvendit”, deklaroi Tahiri./Klankosova.tv