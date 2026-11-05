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Deputeti i PDK-së, Arian Tahiri, ka mbajtur një fjalim në Kuvendin e Kosovës lidhur me 6-vjetorin e arrestimit të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Tahiri ka deklaruar se, sipas tij, procesi në Hagë nuk lidhet me zbardhjen e së vërtetës, por me ndërtimin e një narrative të pavërtetë për Kosovën. Ai ka thënë se emrat dhe kontributi i ish-krerëve të UÇK-së nuk mund të fshihen nga historia.
“Gjyqi ndaj tyre nuk ka lidhje me drejtësinë, por me përmbysjen e historisë. S’ka lidhje me zbardhjen e së vërtetës, por me ndërtimin e një narrative të rreme për Kosovën. Atyre në Hagë mund t’ua vrasin kohën, por jo kontributin dhe as emrat. Emrat e tyre, historia e tyre dhe e vërteta që përfaqësojnë janë shumë më të mëdha sesa ajo gjykatë”, theksoi Tahiri nga foltorja, njofton Klankosova.tv.
Deputeti i PDK-së ka vlerësuar se procesi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit e Rexhep Selimit i tejkalon dallimet politike dhe partiake, duke e cilësuar atë si një çështje kombëtare, shtetërore dhe historike. Ai u bëri thirrje deputetëve për unitet në këtë proces.
“Beteja në Hagë i tejkalon partitë, politikat ditore dhe dallimet tona. Duhet të jemi në këtë betejë bashkërisht, sepse është betejë kombëtare, shtetërore dhe historike. Sot, kur po hyjmë në vitin e shtatë të kësaj pritjeje, nga ky Kuvend duhet të kemi edhe një mesazh të përbashkët për bashkësinë ndërkombëtare dhe veçanërisht për Bashkimin Evropian”, ka thënë ai, transmeton Klankosova.tv.
Tahiri i është drejtuar edhe bashkësisë ndërkombëtare, duke rikujtuar mbështetjen që Kosova kishte kërkuar dhe marrë në periudhën e luftës kundër regjimit të Slobodan Millosheviqit, si dhe besimin e vendit në mekanizmat ndërkombëtarë të drejtësisë.
Ai ka kërkuar që Bashkimi Evropian të ketë një qëndrim më të qartë për standardet e drejtësisë, transparencën dhe respektimin e të drejtave të njeriut në procesin gjyqësor në Hagë.
“Kosova ju besoi. Ju besoi kur kërkonte shpëtim nga regjimi i Millosheviqit, kur kërkonte liri, kur pranoi që drejtësinë ta kërkonte përmes mekanizmave ndërkombëtarë. Sot pyesim: ku janë standardet e barabarta? Ku është zëri i Evropës kur kërkohet transparencë, llogaridhënie dhe respektim i të drejtave të njeriut?”, ka deklaruar Tahiri.
“Nuk po ju kërkojmë të mbani anën e askujt, por të drejtësisë. Të mbroni drejtësinë nga çdo ndikim, paragjykim dhe standard i dyfishtë”, tha ai./Klankosova.tv