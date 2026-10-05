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Shefi i Grupit Parlamentar i Aleancës Besnik Tahiri, iu ka bërë thirrje PDK-së dhe Vetëvendosjes t'i thirrin mendjes dhe përgjegjësisë.
“Kërkoj nga ju që pak ta thirrni mendjen dhe përgjegjësinë, ta thirrni një kompromis ashtu që të mos vijmë me një situate ku do të vendoset kërkesa e PDK-së për votim dhe ajo të mos votohet si mocion dhe pastaj të vimë në një situatë që na thyen opinionet pa asnjë nevoje. Pozicioni politik ishte bukur i saktë, porositë ishin të sakta nga të gjithë andaj ta tejkalojmë këtë, të vazhdojmë me këto pika dhe pastaj i kemi 24 orë për të diskutuar për Presidentin. Unë pajtohem që strategjia për të ndihmuar në Hagë vjen nga një shtet funksional, por parakrakisht a mundemi ju lutem të tejkalojmë këtë është një minutë ose një orë punë në mënyrë që të kthehemi në një situatë të rregullt”, ka thënë Tahiri.
“Ajo që ne dëgjuam nga të gjithë akterët edhe nga VV edhe nga PDK edhe nga Aleanca edhe nga vetë kryeministri, është se ka një zotim për ta mriatuar këtë ligj në dy lexime përkundër disa dilemave që u thanë nga disa folës. Mirëpo, ekziston vullneti politik për ta kaluar këtë ligj ashtu që të dalim në një etapë tjetër shumë të rëndësishëm”, ka thënë Tahiri.
Ky reagim i shefit të deputetëve të Aleancës, erdhi pas një debati mes shefit të GP-së të PDK-së Arian Tahiri dhe kryetarit të PDK-së Arian Tahiri.