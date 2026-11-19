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Deputeti i Aleancës, Besnik Tahiri, ka kritikuar projektbuxhetin për vitin 2027, duke e cilësuar atë si buxhet të përkohshëm dhe duke paralajmëruar se shumë prej projekteve të përfshira në të rrezikojnë të mos zbatohen.
Gjatë diskutimit në Kuvendin e Kosovës, Tahiri ka thënë se projektbuxheti është kryesisht përsëritje e buxhetit të vitit 2026 dhe se në shumicën e organizatave buxhetore vërehet një rritje e vogël e mjeteve.
“E shoh këtë buxhetin e vitit 2027, e shoh buxhet të përkohshëm. Ku e bazoj këtë vlerësim? Për shkak se kur e sheh tabelën buxhetore dhe i sheh programet e Qeverisë, kjo është një përsëritje e buxhetit 2026 dhe në shumicën e organizatave buxhetore ka një ngritje bukur të vogël”, ka deklaruar Tahiri.
Ai ka shprehur shqetësimin se projektet e përfshira në dokument mund të mbesin vetëm në letër, për shkak të mungesës së financimit të duhur.
“Konstatimi im i parë është që buxheti, projektet të cilat i kam parë në këtë dokument, rrezikojnë me mbet projekte në letra dhe mos me qenë të zbatuara. Ka rrezik serioz që ndërlidhet me një listë të dëshirave që e shohim në projekt, por një mosbuxhetim të projekteve”, ka thënë ai.
Tahiri ka kritikuar edhe nivelin e zbatimit të investimeve kapitale gjatë vitit 2026, duke e cilësuar atë si joefikas.
“Kur shohim implementimin e projekteve në vitin 2026, shohim një joefikasitet të tmerrshëm. Kur shohim projektet e investimeve kapitale, shohim 80 për qind të projekteve që janë të vjetra, e vetëm 20 për qind janë projekte të reja.
Një numër i projekteve të reja të cilat ish dashtë me qenë prezent, kanë financim shumë të dobët. Kjo për ne është problem shumë i madh”, ka theksuar deputeti i AAK-së.
“Ky buxhet është buxhet i përkohshëm dhe nuk është buxhet i cili do të hyjë në zbatim në vitin 2027, pres që do të ketë një rishikim të shpejtë të këtij buxheti”, ka deklaruar Besnik Tahiri në foltoren e Parlamentit./Klankosova.tv