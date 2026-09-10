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Politologu Endri Tafani ka deklaruar se Serbia po investon në kapacitete të reja ushtarake dhe po përgatitet për një formë të re të luftës moderne.
Në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, Tafani tha se lufta në Ukrainë ka treguar se teknologjitë kanë ndryshuar.
“Lufta në Ukrainë ka treguar që teknologjitë kanë ndryshuar. Nuk është më ajo taktika e Luftës së Dytë Botërore, me mësymje me tanke, forca të blinduara, artileri e të tjera. Gjithçka tani po kthehet te dronët”, tha Tafani.
Ai theksoi se edhe marrëveshjet ushtarake dhe blerjet e fundit të Serbisë tregojnë, sipas tij, përgatitje për një luftë të re moderne.
“Po t’i vini re marrëveshjet ushtarake që po bën Serbia, qoftë me sistemet e Izraelit, duke blerë avionë në Francë apo duke blerë dronë, është duke u përgatitur për një luftë të re moderne”, deklaroi Tafani.