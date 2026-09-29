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Dy persona, me prejardhje dhe rrethana të ndryshme jetësore, kanë rrëfyer për KIKS Kosova se pretendojnë të jenë mashtruar nga i njëjti person, Besnik Beqiri.
Njëri prej tyre është Lumni Thaçi, 46-vjeçar, veteran i luftës së UÇK-së me prejardhje nga Malisheva, i cili aktualisht jeton me qira në Fushë Kosovë. Sipas rrëfimit të tij, për shkak të kushteve të vështira ekonomike, ai ishte bindur nga Beqiri për një ndihmë që lidhej me banesën, por më pas ishte vënë në një situatë të cilën e konsideron mashtruese.
Thaçi tregon për KIKS Kosova se si e kishte njohur Beqirin, çfarë i ishte premtuar dhe si, sipas tij, kishte përfunduar duke humbur para. Ai pretendon se Beqiri i ishte paraqitur si person që mund ta ndihmonte, ndërsa më pas situata kishte marrë një tjetër rrjedhë.
Në një tjetër rrëfim, Agron Mburrini, shtetas nga Shqipëria që punon në Kosovë, tregon se me Beqirin ishte njohur rastësisht në një taksi gjatë rrugës nga Prishtina për në Fushë-Kosovë.
Sipas Mburrinit, gjatë bisedës Beqiri i kishte treguar se kishte apartamente dhe toka. Duke qenë se Mburrini merret me patundshmëri, ai i kishte dhënë kartëvizitën e tij. Dy ditë më vonë, sipas tij, Beqiri e kishte kontaktuar dhe ata ishin takuar në Prishtinë.
Mburrini pretendon se më pas ishte zhvilluar një bisedë për apartamentet dhe procedurat e noterizimit. Sipas tij, Beqiri i kishte kërkuar “2 mijë e diçka euro”, duke i thënë se paratë nevojiteshin për noterizim dhe se ai ishte përgjegjës për pronat.
Por, sipas rrëfimit të tij, procedurat nuk kishin përfunduar siç ishte premtuar. Mburrini thotë se kishte insistuar që t’i kthehej një pjesë e parave dhe se më pas e kishte raportuar rastin edhe në polici. Ai pretendon se policia kishte shkuar në shtëpinë ku Beqiri banonte në lagjen Tophane.
Dy dëshmitë, sipas rrëfimeve të tyre, kanë të përbashkët të njëjtin emër dhe të njëjtin pretendim: se Besnik Beqiri u kishte premtuar zgjidhje apo mundësi të caktuara dhe se më pas ata kishin mbetur me pasoja financiare.
KIKS Kosova ka sjellë rrëfimet e të dy personave, duke dokumentuar kronologjinë e takimeve, premtimet që ata thonë se u janë bërë dhe veprimet që kanë ndërmarrë më pas.
Të dy personat kanë bërë thirrje që institucionet të trajtojnë rastet dhe që qytetarët të jenë të kujdesshëm gjatë marrëveshjeve me persona të panjohur, veçanërisht kur bëhet fjalë për shuma parash dhe prona.
KIKS Kosova ka tentuar të marrë edhe versionin e Besnik Beqirit lidhur me pretendimet e ngritura nga dy personat. Përgjegjësia eventuale penale dhe ligjore mund të përcaktohet vetëm.
Ndiqni në vijim kronikat e Kiks Kosova për këtë çështje:
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