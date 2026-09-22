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Shitjet globale të syzeve me inteligjencë artificiale janë dyfishuar gjatë gjysmës së parë të vitit 2026, duke arritur në një rekord prej 4.2 milionë njësi.
Sipas të dhënave të fundit të kompanisë së analizave të tregut Omdia, dërgesat globale të syzeve me AI u rritën me 127 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Omdia vlerëson se syzet me inteligjencë artificiale mbeten një kategori në zhvillim, ndërsa rritja po stabilizohet teksa tregu zgjerohet nga një bazë ende relativisht e ulët, transmeton Klankosova.tv
Në të njëjtën kohë, sektori po përballet me konkurrencë gjithnjë e më të madhe mes modeleve të ndryshme të syzeve, si dhe me shqetësime në rritje lidhur me privatësinë e përdoruesve.
Meta ruajti pozicionin dominues në treg gjatë gjysmës së parë të vitit, duke shitur 3.4 milionë palë syze me AI dhe duke zënë 81.3 për qind të tregut global.
Megjithatë, edhe kompanitë më të vogla po kontribuojnë në zgjerimin e tregut, duke eksperimentuar me dizajne të ndryshme dhe përdorime të specializuara. /Klankosova.tv