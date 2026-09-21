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Sytë tek Dardanët.
Përfaqësuesja e Kosovës ka zbuluar listën për sfidat e radhës në Ligën e Kombeve.
Kush janë emrat e rinj dhe cilat janë risitë në listë, në emisionin “Ora Shtatë” diskutoi gazetari Shkumbin Pireva, transmeton Klankosova.tv.
Sipas tij, tifozët e pritën mirë listën e përzgjedhur, pa hidhërime.
“Nuk pati publikisht, përveç një futbollisti që e bëri një njoftim që përderisa të jetë ky staf i ekipit kombëtar në krye me përzgjedhësin Foda, unë nuk do të grumbullohem, pak a shumë ndoshta edhe njoftoi pensionimin, është Florent Hadërgjonaj”, tha Pireva.
Sa i përket prurjeve të reja, gazetari tha se lista ishte pozitive dhe e kompletuar.
“Një emër si Erblin Osmani, edhe pse shumë i ri vetë, 17 vjeç, është një arritje e madhe që ta marrim nga ekipi kombëtar i Gjermanisë, kur dihet që ky është në moshë me futbollistët e Bayernit”, u shpreh ai.