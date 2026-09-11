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Altin Krasniqi, djali i Jakup Krasniqit, i ka kushtuar disa vargje babait të tij, pak ditë para shpalljes së vendimit në Hagë.
Në një dedikim emocional, ai ka rikujtuar vitet e kaluara nga babai i tij në paraburgim, duke shprehur shpresën për drejtësi dhe liri.
Në vargjet e tij, ai thekson qëndrueshmërinë, dinjitetin dhe idealet e të atit, pavarësisht viteve të kaluara në paraburgim.
“Sytë e lodhur, por kurrë të dorëzuar.Rrudhat u shtuan, por mendja kurrë nuk u plak.Rruga që zgjodhe nuk ishte e lehtë, por ëndrrën për një Kosovë të lirë e bëre realitet.”
Duke iu referuar 16 shtatorit, ai shpreh besimin se vendimi do të sjellë drejtësi për babain e tij dhe bashkëluftëtarët.
“Më 16 shtator, nëse do të ketë drejtësi, ti, bashkë me shokë, do të jetoni në liri. Më 16 shtator bëhen 16 vite, 2 muaj e 1 ditë burg, vetëm pse atdheun e deshe më shumë se veten”
Në fund të dedikimit, Altin Krasniqi nënvizon se vitet e kaluar në burg mund t’i kenë marrë kohë babait të tij, por nuk ia kanë zbehur idealin, njofton Klankosova.tv