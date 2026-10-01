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Nënkryetari i OVL-UÇK-së, Gazmend Syla, ka mbajtur fjalim para protestuesve të mbledhur në shesh, duke kërkuar drejtësi për ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Syla ka ngritur pikëpyetje rreth peshës që, sipas tij, u është dhënë dosjeve të Serbisë në proceset gjyqësore, krahasuar me siç tha ai, dëshmitë e zyrtarëve amerikanë dhe anglezë.
“Si ka mundësi të jenë më të besueshme për këtë gjykatë dosjet e Serbisë, më shumë se dëshmitë e zyrtarëve amerikanë dhe anglezë. Kurrë nuk keni pasur dhe nuk do të keni aleatë më besnikë se ushtarët e UÇK-së”, tha Syla.
Ai nga sheshi u bëri thirrje, siç tha, botës demokratike për drejtësi, duke theksuar se nuk kërkojnë favore, por drejtësi.
“Sot nga ky shesh i mbushur me zemra që rrahin për atdheun, i bëjmë thirrje gjithë botës demokratike. Ne nuk kërkojmë favore, por drejtësi të pastër si loti, sepse nuk ka gjykatë në këtë rruzull tokësor që mund ta zhbëjë të vërtetën e pastër, të gjakut tonë për liri”, u shpreh ai.