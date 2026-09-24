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Në Banjskë të Zveçanit, është vendosur gurthemeli i obeliskut të Heroit të Kosovës, Afrim Bunjaku.
Vendosja e gurthemelit u bë në trevjetorin e rënies së rreshterit të Policisë së Kosovës, në sulmin terrorist serb.
Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla, në fjalimin e tij tha se shteti ngadhënjeu përballë terroristëve serbë, falë sakrificës së Afrim Bunjakut dhe angazhimit të pakursyer të qindra policëve të tjerë.
Ai theksoi se qëllimi i vetëm i terroristëve të mbështetur dhe financuar nga Serbia, ishte okupimi i një pjese të territorit të Kosovës.
"Kjo fitore, solli liri për këtë pjesë. Veriu i Kosovës tash frymon lirshëm dhe si rrjedhojë e kësaj ne kemi arritur që të zbulojmë edhe varreza masive, të identifikojmë persona të pagjetur, të zhdukur dhunshëm nga kriminelët atëherë, nga shteti kriminel serb i asaj periudhe", tha Sveçla para mediave. /Klankosova.tv