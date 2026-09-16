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Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka shkuar mëngjesin e sotëm në objektin e Qeverisë së Kosovës.
Brenda objektit të Qeverisë është parë edhe drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI), Petrit Ajeti.
Prania e tyre në Qeveri vjen në një ditë kur në Hagë pritet të shpallet aktgjykimi ndaj katër ish-drejtuesve të UÇK-së, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Ende nuk dihet nëse takimi i Sveçlës dhe Ajetit lidhet me zhvillimet rreth shpalljes së aktgjykimit në Hagë./Klankosova.tv