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Pyetja që pafund njerëz e bënë këto ditë më në fund mori përgjigje.
Superspektakli Big Brother VIP Kosova 5 do të nisë të premten e 30 tetorit.
Dhe po nga kjo ditë, shikuesit nuk do të largohen nga ekranet pasi do të ketë shumë risi, surpriza e banorë jashtëzakonisht interesant.
Dhe sigurisht, edhe shumë magji.
Për herë të parë, mbi 20 banorë do të hyjnë në shtëpinë më të famshme në Kosovë që në natën e parë të spektaklit.
Detajet për spektaklin më të madh i gjeni në kronikën e mëposhtme.