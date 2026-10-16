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Superliga e Kosovës në basketboll vazhdon me ndeshjet e xhiros së pestë.
Në fundjavë do të ketë ndeshje interesante gjatë ditës së shtunë dhe të diel, transmeton klankosova.tv.
Vëllazënimi - Ylli do të zhvillohet të shtunën në palestrën "Shani Nushi" me fillim nga ora 17:00, kurse Peja pret Rahovecin në palestrën "Mizahir Isma" me fillim nga ora 19:30.
Bora dhe Trepça ballafaqohen në palestrën "Minatori" të dielën nga ora 17:00, kurse Sigal Prishtina dhe Bashkimi nga ora 18:00 përballen në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në kryeqytet.
Të gjitha këto ndeshje mund t'i shikoni drejtpërdrejt në platformën "ArtMotion" në kanalin Sport2.