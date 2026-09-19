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Dy ndeshje interesante zhvillohen sot në orën 16:00 në Superligën e Kosovës, me vëmendjen te dy skuadra që po kërkojnë rezultate të ndryshme në këtë fazë të kampionatit.
Në njërën anë, Feronikeli pret Vushtrrinë në një përballje mes dy skuadrave që po kalojnë një moment të vështirë. Feronikeli ka grumbulluar vetëm 3 pikë pas gjashtë xhirove, ndërsa Vushtrria ende nuk ka marrë asnjë pikë. Të dyja skuadrat synojnë rikthimin në elitën e futbollit kosovar dhe fitorja sot do të ishte një hap i rëndësishëm.
Në të njëjtën orë, Malisheva dhe Ballkani përballen në një rivalitet rajonal që pritet të sjellë lojë të bukur dhe gola.
Malisheva hyn në këtë sfidë me 13 pikë, ndërsa Ballkani ka 10. Të dyja skuadrat janë në ndjekje të Prishtinës, e cila kryeson tabelën me 18 pikë.
Në këtë duel, barazimi nuk do t’u mjaftonte ambicieve të tyre. Fitorja është objektivi i të dyja skuadrave për të qëndruar në garën për kreun e tabelës.
Dy ndeshje, dy objektiva të ndryshme, por me një qëllim të përbashkët: tri pikët.