Lajmet e fundit
Edon Zhegrova ka shënuar gol në ndeshjen ndaj Sassuolos, të vlefshme për Serie A.
Sulmuesi kosovar ka shënuar golin e dytë personal, duke realizuar në minutat e fundit për ta barazuar rezultatin në 2:2, transmeton Klankosova.tv.
Zhegrova realizoi me një goditje të bukur, duke ndezur festën te Juventusi dhe duke rikthyer skuadrën në lojë në fund të takimit.
🚨 Edon Zhegrova didnt give up !— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 13, 2026
🇮🇹 Sassuolo 2-2 Juventuspic.twitter.com/Ddmcd4dhQp