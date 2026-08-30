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Një person është arrestuar në Pejë, pasi dyshohet se ka kanosur me thikë dhe ka sulmuar fizikisht vëllain dhe kunatën e tij.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 29 gusht, rreth orës 14:00.
Viktimat, një grua dhe bashkëshorti i saj, kanë raportuar se i dyshuari, i cili është vëllai i burrit dhe kunati i gruas, i ka kanosur me thikë dhe i ka sulmuar fizikisht, ndërsa dyshohet se ndaj tyre ka ushtruar edhe dhunë psikike.
I dyshuari është arrestuar nga Policia dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
"Pejë / 29.08.2026 – 14:00. Dy viktimat (femër dhe mashkull - bashkëshort) kanë raportuar se vëllai- kunati i tyre, i dyshuari m/k duke i kanosur me thikë i ka sulmuar fizikisht ata, ndërkohë ka ushtruar edhe dhunë psikike ndaj tyre. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje".