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Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 25 gusht, rreth orës 09:40, në rrugën “Ahmet Krasniqi”.
Gjatë arrestimit, dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor.
Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje.
"Rr. Ahmet Krasniqi, Prishtinë / 25.08.2026 – 09:40. Është arrestuar i dyshuari m/k pasi gjatë shqiptimit të një tikete për kundërvajtjeje kishte kanosur dhe sulmuar zyrtarët policorë. Gjatë arrestimit, dy zyrtarë policorë kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtit kanë pranuar trajtim mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje".