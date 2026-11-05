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Gjyqtarja e Gjykatës Themelore në Gjilan, dega në Viti, Qëndresa Sejdiu, është sulmuar fizikisht pasditen e 4 nëntorit 2026, në fshatin Sadovinë e Jerlive në Viti, për motive akoma të panjohura.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK) ka dënuar ashpër sulmin ndaj gjyqtares, duke theksuar se raste të tilla janë të papranueshme dhe të patolerueshme.
“Çdo akt i tillë përbën sulm ndaj sistemit të drejtësisë dhe ndaj vetë sundimit të ligjit”, ka thënë KGjK-ja.
Këshilli tha se mbështet fuqishëm gjyqtarët në përmbushjen e detyrave të tyre në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe profesionale, në shërbim të drejtësisë dhe interesit publik.
Njëkohësisht, KGjK u ka bërë thirrje organeve kompetente që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për hetimin e menjëhershëm të rastit dhe për të garantuar mbrojtjen dhe sigurinë e gjyqtarëve, në përputhje me detyrimet kushtetuese dhe ligjore.
Policia e Kosovës ka njoftuar se rasti është iniciuar si 'Sulm ndaj pesonit zyrtar' dhe se personi i dyshuar është ndaluar.
"Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti dyshohet se kishte sulmuar fizikisht viktimën femër kosovare. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje." /Klankosova.tv