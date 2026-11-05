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Gazetari Elton Tozaj dyshohet se është sulmuar, lajmin e ka bërë të ditur përmes një postimi në Instagram Story.
Në fotografinë e publikuar, Tozaj shfaqet i gjakosur, ndërsa krahas saj ka ndarë edhe një mesazh për personin apo personat përgjegjës për sulmin.
“Kushdo që e bëri këtë do e paguajë shumë shtrenjtë. Nuk më ndalni dot”, shkruan gazetari në postimin e tij.
Kujtojmë se Elton Tozaj ka qenë vazhdimisht në vëmendjen e publikut për shkak të deklaratave dhe publikimeve të tij lidhur me personazhe të njohur publikë. Ai është bërë i njohur edhe për rastin e publikimit të videove intime të kompozitorit të njohur Adrian Hila, me personazhe të njohura publike.
Deri më tani, nuk ka informacion të konfirmuar mbi rrethanat e sulmit, autorët e mundshëm apo nëse rasti është denoncuar në polici.