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Një person është sulmuar fizikisht nga vëllai i tij në Gjakovë.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 21 tetor 2026, rreth orës 22:00.
Viktima ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari nuk është gjetur në shtëpi nga policia.
Për rastin është njoftuar prokurori kujdestar.
"Gjakovë 21.10.2026-22:00 Është raportuar se viktima është sulmuar fizikisht nga vëllai i tij. Viktima ka pranuar trajtim mjekësor, ndërsa i dyshuari nuk është has në shtëpi. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar".