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Një rast i dhunës në familje është raportuar në Gllogoc, ku një burrë dyshohet se është sulmuar fizikisht nga bashkëshortja e tij.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 13 tetor, rreth orës 20:00.
Policia ka bërë të ditur se të dy palët janë shoqëruar në stacion policor, ku janë intervistuar në prani të një zyrtari të Qendrës për Punë Sociale (QPS).
Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, të dy janë liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt.
"Gllogoc 13.10.2026 – 20:00. Është raportuar se viktima mashkull kosovar, ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshortja e tij . Palët janë sjellë në stacion dhe pas intervistimit në prezencë të zyrtarit të QPS-së, me vendim të prokurorit janë liruar në procedurë të rregullt”.