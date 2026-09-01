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Të paktën 12 persona janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur, përfshirë dy fëmijë, në sulmet ruse me raketa dhe dronë gjatë natës në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, dhe në rajonin e gjerë, thonë zyrtarët.
Gjashtë nga viktimat ishin punonjës hekurudhorë të kompanisë shtetërore Ukrzaliznytsia, pasi një depo u godit në Kiev.
Rusia tha se "sulmi i saj masiv duke përdorur armë me precizion të lartë" kishte në shënjestër objektet ushtarake dhe energjetike të Ukrainës, dhe shtoi se një person u vra gjithashtu në sulmet ukrainase në rajonin perëndimor të Belgorod të Rusisë.
Kjo vjen një ditë pasi Presidenti rus Vladimir Putin u nxit nga Kryeministri Indian Narendra Modi, një aleat i ngushtë, që t'i jepte fund luftës.
"Çdo ditë që lufta vazhdon, njerëzimi, në fakt, kthehet një hap prapa, ndërsa çdo hap drejt paqes i jep të gjithë njerëzimit shpresë të vërtetë për paqe", u citua të thoshte Modi në një samit sigurie në Kirgistan, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Modi, ekonomia e vendit të të cilit varet shumë nga nafta me çmime të ulëta nga Moska, i ka bërë disa lutje të ngjashme Putinit që kur ai nisi një pushtim të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022.
Gjatë natës në Kiev, tetë persona u vranë dhe u raportuan zjarre në tre lagje të qytetit.
Katër persona të tjerë u vranë në qytetin e afërt të Boryspil, ku u godit një ndërtesë banimi.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të martën në mëngjes se gati 350 punonjës shpëtimi kishin punuar gjatë gjithë natës në Kiev dhe rajonin përreth pas sulmeve të fundit.