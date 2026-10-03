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Një sulm rus ka goditur një urë të dytë të rëndësishme në Kiev, bëri të ditur kryetari i bashkisë, Vitaliy Klitschko, ndërsa Moska po intensifikon sulmet ndaj infrastrukturës kritike të kryeqytetit ukrainas.
Sulmi i së shtunës në mëngjes në urën Pivnichnyi (Ura Veriore) la të plagosur dy persona dhe shkaktoi dëmtime në sipërfaqen e rrugës, si dhe në kabllot ajrore të trolejbusëve. Si pasojë, në disa zona u krijuan kolona të gjata trafiku, tha Klitschko.
Sulmi vjen vetëm pak ditë pasi Ura Pivdennyi (Ura Jugore) u godit disa herë nga dronët rusë. Klitschko paralajmëroi se “armiku po e copëton Kievin”.
Rusia deklaroi se dronët e saj kishin goditur të dyja urat, të cilat, sipas Moskës, përdoren për transportimin e trupave ukrainase dhe të ngarkesave ushtarake. Autoritetet ruse u kanë bërë sërish thirrje shtetasve të huaj, përfshirë diplomatët, që të largohen nga Kievi.
Dy urat, të cilat kalojnë mbi lumin Dnipro, lidhin pjesët lindore dhe perëndimore të kryeqytetit. Ato nuk ishin goditur më parë, deri të enjten, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv
Sulmet ruse kanë ndërprerë lidhjet rrugore, hekurudhore dhe të trolejbusëve përgjatë lumit, ndërsa kërcënimi i vazhdueshëm nga dronët ka sjellë kufizime edhe në rrugët e tjera të qytetit. Kjo ka shkaktuar trafik të rënduar për të dytën ditë radhazi, ndonëse bllokimi i së premtes nuk u përsërit në të njëjtin nivel.
Rreth tre milionë banorë të Kievit mbështeten çdo ditë te metroja për të lëvizur në të dyja anët e qytetit. Shqetësimi kryesor është se kjo strategji e re ruse mund të shndërrohet në sulme të vazhdueshme ndaj urave dhe infrastrukturës së transportit, duke rrezikuar që kryeqyteti ukrainas të ndahet efektivisht në dy pjesë.