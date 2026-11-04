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Sulmet kibernetike ndaj sistemeve të ftohjes në supermarkete janë përhapur në të paktën 11 shtete evropiane, duke shkaktuar prishjen e sasive të mëdha të ushqimit.
Rastet e fundit janë raportuar në Gjermani, Rumani dhe Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa më herët probleme të ngjashme janë evidentuar edhe në Belgjikë, Itali, Suedi dhe disa vende të tjera evropiane.
Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për reagim të koordinuar, duke paralajmëruar se incidentet nuk janë raste të izoluara.
Sulmet kanë shkaktuar rritje të temperaturave në frigoriferë dhe ngrirës, duke detyruar supermarketet të hedhin produkte ushqimore të dëmtuara.
Deri më tani, askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet dhe motivi i tyre mbetet i paqartë. Megjithatë, drejtuesi i autoritetit rumun për sigurinë kibernetike ka deklaruar se nuk dyshohet për përfshirjen e ndonjë aktori shtetëror.
Autoritetet evropiane dhe institucionet e sigurisë kibernetike po bashkëpunojnë për hetimin e rasteve dhe forcimin e mbrojtjes së sistemeve digjitale të sektorit ushqimor.