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Një hetim për terrorizëm ka nisur në Francë, pasi një person i armatosur me armë automatike vrau një person dhe plagosi katër të tjerë në periferi të Parisit.
Të shtënat ndodhën në tri lokacione të ndryshme në qytetet Trappes dhe La Verriere, afër Parisit, në departamentin Yvelines, bëri të ditur ministri i Brendshëm i Francës, Laurent Nunez.
Sipas tij, sulmuesi përdori një “armë të shkallës ushtarake, ose të paktën një armë automatike”.
Motivi i sulmit ende nuk dihet. Megjithatë, çështjen po e udhëheq prokuroria kundër terrorizmit, e cila po shqyrton mundësinë që sulmi të jetë nxitur nga motive racore ose fetare, raporton CNN, transmeton Klankosova.tv.
Kryetari i Trappes, Ali Rabeh, i tha televizionit BFMTV se një person kishte shtënë me armë nga vetura e tij dhe “dukej se po qëllonte pa dallim dhe se synonte të kryente një masakër”.
Ai tha se personi i vrarë ishte me origjinë afrikane, ashtu si edhe njëri nga të plagosurit.
“Është një mrekulli që nuk pati më shumë viktima”, deklaroi Rabeh, duke shtuar se sulmuesi kishte qëlluar në disa lokacione, përfshirë edhe një kënd lojërash për fëmijë.
Sipas tij, në mesin e të plagosurve është edhe një vajzë 12-vjeçare.
Policia ende nuk ka dhënë informacione për identitetin apo moshën e viktimave.
“Të gjitha burimet në dispozicion të forcave të sigurisë dhe autoriteteve gjyqësore janë mobilizuar plotësisht”, deklaroi kryeministri francez, Sebastien Lecornu.
Sulmi ndodhi në kohën kur Franca po përgatitet për protesta të tjera të shtunën, të nxitura nga kostoja e lartë e jetesës dhe gjendja e shkollave.
Qeveria franceze po planifikon një prani dukshëm më të madhe të forcave të sigurisë, me qëllim parandalimin e përsëritjes së trazirave dhe dhunës së përhapur të javës së kaluar.
Ministri Nunez tha se rreth 70 mijë pjesëtarë të forcave të sigurisë do të jenë në detyrë. Ndërkohë, muze të mëdhenj, përfshirë Luvrin, do të qëndrojnë të mbyllur. /Klankosova.tv