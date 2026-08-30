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Një grua 31-vjeçare nga Britania e Madhe ka vdekur pasi u godit me thikë në një stacion treni në Rosenheim të Bavarisë, në orët e para të mëngjesit të së dielës.
Sipas policisë bavareze, sulmi ndodhi pak para orës 01:00, ndërsa 31-vjeçarja u dërgua në spital me plagë të rënda, ku më pas vdiq.
Policia ka arrestuar në vendngjarje një 27-vjeçar gjerman, menjëherë pas incidentit, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe motivin e sulmit.
Policia u ka bërë thirrje dëshmitarëve që kanë parë ndonjë debat apo përleshje fizike në stacion gjatë natës së së shtunës ose në orët e para të së dielës, që të kontaktojnë autoritetet.
Rosenheimi është një nga qendrat kryesore hekurudhore në Bavarinë e Epërme dhe një pikë e rëndësishme për udhëtarët drejt qyteteve austriake si Vjena, Salzburgu dhe Innsbrucku.