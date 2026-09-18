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Të paktën 16 persona, përfshirë pesë pjesëtarë të policisë, janë vrarë pasi një automjet i mbushur me eksplozivë është përplasur me një xhami në veriperëndim të Pakistanit, sipas një zyrtari të lartë policor në Peshawar.
Përleshjet mes sulmuesve dhe forcave të sigurisë vazhdojnë në vendin e ngjarjes, në distriktin Kohat të provincës Khyber Pakhtunkhwa, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Sipas një zyrtari policor, njëri prej sulmuesve është vrarë, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë nisur operacionin në zonë.
Presidenti i Pakistanit, Asif Ali Zardari, shprehu keqardhje për sulmin dhe uroi shërim të shpejtë për të gjithë të plagosurit nga shpërthimi.