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Komisioni Evropian është përballur me një incident të sigurisë kibernetike, pas një sulmi që ka vënë në rrezik sistemet e tij të brendshme dhe të dhënat e punonjësve.
Sulmi ka prekur platforma administrative që përdoren për menaxhimin e pagave, pushimeve dhe kompensimin e shpenzimeve mjekësore të stafit të institucionit, raporton Politico.
Sipas raportimeve, ndërhyrja ka shkaktuar probleme në funksionimin e disa shërbimeve, ndërsa ekziston dyshimi se sulmuesit mund të kenë pasur qasje në të dhëna personale, transmeton Klankosova.tv.
Komisioni Evropian ka bërë të ditur se ka ndërmarrë masa për ta kufizuar incidentin dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të tij. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse nga sulmi janë nxjerrë të dhëna dhe sa i madh është dëmi i shkaktuar. /Klankosova.tv