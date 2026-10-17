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Rebelët Houthi, të mbështetur nga Irani, thonë se sulmet ajrore nga Arabia Saudite vranë tre fëmijë në provincën Dhamar, në jugperëndim të Jemenit.
Ministria e Shëndetësisë, e kontrolluar nga huthët, njoftoi të shtunën se sulmet e një dite më parë goditën shtëpi në fshatin al-Ar, në distriktin Dawran Aness, duke vrarë një fëmijë 8-vjeçar dhe dy fëmijë 10-vjeçarë, si dhe duke plagosur më shumë persona, transmeton Klankosova.tv.
Huthët, sipas "The Associated Press", fajësuan Arabinë Saudite për sulmin, i cili ndodh në një kohë kur janë intensifikuar luftimet mes këtij grupi dhe mbretërisë saudite e aleatëve të saj jemenas. Arabia Saudite nuk dha menjëherë ndonjë koment lidhur me sulmin.
Sipas ministrisë, fëmijët janë pjesë e 124 personave që, sipas huthëve, janë vrarë në territoret e tyre që kur rifilluan luftimet në shtator. /Klankosova.tv