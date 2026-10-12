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Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani ka përgëzuar pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës për sukseset e fundit në garat ndërkombëtare, duke vlerësuar medaljen e artë në “Cambrian Patrol” dhe vendin e dytë në garën “Ushtari më i mirë” në Iowa të ShBA-së.
Përmes një postimi në facebook, Osmani theksoi se FSK-ja ka dëshmuar edhe një herë përgatitjen dhe profesionalizmin e saj në mesin e ekipeve ushtarake nga vende të ndryshme të botës, transmeton Klankosova.tv.
“Ari për FSK-në, krenari për Kosovën!”, ka shkruar ajo.
Sipas saj, medalja e artë në garën “Cambrian Patrol”, e fituar para pak ditësh, përbën dëshmi të aftësive, disiplinës dhe përkushtimit të pjesëtarëve të ushtrisë së Kosovës.
Osmani gjithashtu vlerësoi rezultatet e arritura nga pjesëtarët e FSK-së në garën “Ushtari më i mirë”, e zhvilluar në shtetin e Iowa-s në ShBA, ku ata zunë vendin e dytë.
Ish-presidentja uroi ushtarakët për sukseset e arritura, duke shprehur krenarinë për ta dhe për Kosovën.
“Urime ushtarakëve tanë! Krenarë me ju, krenarë me Kosovën”, ka shkruar Osmani.