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Ministri në detyrë i Arsimit dhe Shkencës, Hajrulla Çeku tha se sot pritet të përmbyllet faza e negocimit me shtëpitë botuese dhe menjëherë pas kësaj të nis ekzekutimi i pagesave për prindërit për tekstet shkollore.
Çeku tha se prindërit do të kenë kohë të mjaftueshme të sigurojnë tekstet dhe materialet tjera shkollore për nisjen e mësimit deri në ditën e martë, transmeton klankosova.tv.
"Jemi krejt në fund të negocimit, po synojmë që brenda ditës me përmbyllë dhe me caktu edhe vlerën e subvencionit dhe menjëherë me nis ekzekutimin e pagesave që prindërit t'i kenë këto ditë deri në nisjen e mësimit të martën kohë të mjaftueshme për t'i blerë tekstet dhe materialet shkollore", tha fillimisht ai.
I pyetur se si do të veprohet për kompensimin e prindërve të cilët tashmë kanë blerë librat, ai tha se do t'i drejtohen organeve kompetente për shkak se siç thotë ai, shtëpitë botuese bën shkelje.
"Ne ishim duke negociuar çmimet me shtëpitë botuese dhe në atë momente dolën në shitje librat, kjo është shkelje nuk bën kështu sepse nuk ishte përfundu as negocimi as përcaktimi i çmimeve as vlera e subvencionit dhe për atë do t'u drejtohemi organeve përgjegjëse sepse ata prind duhet të kompensohen nga ata që e kanë bërë këtë shkelje", tha ai.