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Ani se kanë mbetur veç edhe pak ditë kur nis viti i ri shkollor tek sot nisi ekzekutimi i mjeteve për blerjen e teksteve shkollore.
Paratë për subvencionimin e teksteve shkollore u transferuan gjatë pasdites në xhirollogaritë e prindërve, por librat nuk mund të bliheshin.
Prindërit që iu drejtuan librarive u përballën me një situatë të papritur.
Libraritë thanë se ende nuk i kishin pranuar çmimet e reja të teksteve nga shtëpitë botuese dhe, për këtë arsye, nuk mund t’i shisnin librat.
Vlera e subvencionimit për tekstet shkollore për vitin shkollor 2026/2027 është nga 60 deri në 100 euro.
https://klankosova.tv/nga-60-deri-ne-100-euro-ekzekutohen-parate-per-librat