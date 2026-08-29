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Një person ka vdekur dhe gjashtë të tjerë janë shpëtuar pasi një stuhi e fortë e shoqëruar me det të trazuar bëri që tre anije të përplaseshin me shkëmbinj dhe të fundoseshin sot në brigjet e Qipros, raportuan mediat lokale.
Burri u nxor pa ndjenja nga deti nga një helikopter shpëtimi pranë Kepit Greko në bregdetin juglindor të ishullit dhe më vonë u shpall i vdekur, ndërsa dy të mbijetuarit u mbajtën në spital për trajtim, raportoi portali Sigmalive.
Shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta kanë goditur ishullin mesdhetar, duke përmbytur rrugët, duke shkaktuar rrëshqitje toke dhe duke rrëzuar pemë të shumta.
Departamenti i zjarrfikësve mori thirrje të shumta emergjente për shkak të dëmeve nga stuhia. Një zëdhënës i shërbimit të zjarrfikësve tha se shumica e ndërhyrjeve u kryen në zonën përreth kryeqytetit Nikosia. /Klankosova.tv