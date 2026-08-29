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Një stuhi e fuqishme, e shoqëruar me breshër, shkaktoi dëme në pjesën perëndimore dhe veriperëndimore të Zvicrës të premten në mëngjes.
Ndër të tjera, qarkullimi i trenave në linjën nga Biel (BE) drejt Olten (SO) u ndërpre për shkak të stuhisë, njoftoi SBB, shkruan Bluewin.ch.
SRF Meteo regjistroi rreth 46 mijë shkarkime rrufesh në një periudhë të shkurtër dhe raportoi dy zona me reshje të dendura breshëri, të shtrira në drejtim të lindjes nga rajoni i Bazelit dhe Liqeni i Neuchatel-it drejt Liqenit të Konstancës. Në disa zona, kokrrat e breshrit thuhet se kishin diametër deri në 6 centimetra. Breshëri i përmasave të tilla është relativisht i rrallë në Zvicër.
Në kantonin Schaffhausen u regjistruan erëra me shpejtësi deri në 142 kilometra në orë. Në Hallau, brenda dhjetë minutash ranë 23 milimetra shi, ndërsa në Langenbruck (BL) u regjistruan 19 milimetra dhe në Barmelweid (AG) 18 milimetra.
Kantoni Solothurn u godit veçanërisht rëndë. “Stuhia e goditi kantonin me një intensitet të madh”, tha një zëdhënëse e Policisë Kantonale të Solothurnit në përgjigje të një kërkese nga agjencia e lajmeve Keystone-SDA.
Mbi 200 raportime për dëme në Solothurn
Vetëm gjatë mëngjesit janë pranuar mbi 200 raportime për dëme. Megjithatë, deri tani nuk është raportuar për persona të lënduar.
Policia kantonale është ende duke punuar për të krijuar një pasqyrë të qartë të situatës dhe pritet të japë informacione më të detajuara gjatë pasdites.
Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë publikuar fotografi të kokrrave të breshrit me madhësinë e topave të golfit. Gjithashtu, janë raportuar raste të dëmtimit të automjeteve, përfshirë një kamion që është përmbysur në autostradën A1, në drejtim nga Berna për në Cyrih.
Policia Kantonale e Aargaut konfirmoi se një kamion ishte përmbysur mbi një furgon transporti në zonën e autostradës Birrfeld/Birrhard. Askush nuk u lëndua.
Në të njëjtin rajon, stuhia rrëzoi edhe katër shtylla elektrike, njëra prej të cilave ra mbi një shtëpi. Ndërkaq, në Aarau, pjesë të çatisë së një gjimnazi u shkëputën dhe u morën nga erërat e fuqishme.