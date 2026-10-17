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Dhjetëra mijëra qytetarë pritet të protestojnë të shtunën në qytete të ndryshme të Francës, ku studentët, sindikalistët dhe mbështetës të mbetur të lëvizjes “Jelekët e Verdhë” do të bashkohen kundër rritjes së çmimeve dhe përkeqësimit të modelit social të vendit.
Valët e para të protestave nisën muajin e kaluar në shkollat e mesme në periferitë e varfra veriore të Parisit.
Pakënaqësitë fillestare për mungesën e mësimdhënësve dhe kushtet e dobëta në shkolla u shndërruan shpejt në një lëvizje mbarëkombëtare kundër pabarazisë, shpenzimeve të pamjaftueshme publike dhe rënies së standardeve të jetesës, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv
Protestat zhvillohen në një periudhë të vështirë për Francën, ndërsa presidenti Emmanuel Macron po i afrohet fundit të mandatit të tij, duke lënë pas një elektorat të polarizuar dhe një skenë të brendshme politike të fragmentuar.
Një tjetër shqetësim për vendin është gjendja e financave publike. Investitorët po largohen nga borxhi francez, duke shtyrë kostot e huamarrjes në nivelet më të larta në më shumë se dy dekada. Kjo situatë pasqyron vështirësitë e vazhdueshme të Francës për të vënë në rregull financat publike.
Kryeministri francez, Sébastien Lecornu, ka paralajmëruar të enjten se autoritetet kanë frikë nga shpërthimi i trazirave gjatë protestave të fundjavës.