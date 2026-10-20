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Është përshkallëzuar situata para kryeministrisë, ku pak më herët kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama nxori në mënyrë simbolike karriget për dialog me protestuesit.
Sipas A2 CNN, këta të fundit kanë thyer e përmbysur karriget, transmeton Klankosova.tv.
Pedagogët të cilët dolën sot në mbështetje të studentëve, kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit dhe kanë paralajmëruar bojkot të universitetit.
"Ka pasur fillimisht përmbysje dhe thyerje të karrigeve, por nuk ishin pedagogët. Ata kanë kërkuar distancimin, pedagogët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe lirimin e studentëve të ndaluar nga policia. Ata kanë deklaruar se nëse studentët pranojnë të dialogojnë me kryeministrin edhe pedagogët do t’i mbështesin në çdo vendim dhe kanë mbështetur kërkesat e studentëve. Pedagogët kanë dalë në mbrojtje të studentëve dhe kanë deklaruan se do të jenë çdo ditë në orën 10:00 para korpusit universitar dhe nuk do të ketë mësim në universitete”, raportoi gazetarja e A2 CNN, Ornela Joti.