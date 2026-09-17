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Studentët ngritën zërin për padrejtësinë që konsideruan se u bë në Hagë, ndërsa atyre iu bashkuan edhe qytetarë të tjerë.
Të rinjtë, veprimin e së enjtes thanë se e ndjenë obligim, andaj kryengritje të tilla veç më të mëdha paralajmërojnë se do të ketë nëse s’ndërron diçka, në shkallën e dytë për krerët e UÇK-së, raporton Klan Kosova.
Pas disa minutash brohoritje në përkrahje për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin, e Rexhep Selimin, revoltën e shprehen edhe para Kryeministrisë.
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